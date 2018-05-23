Суд у Москві заарештував так званого колишнього "мера" Ялти - ЗМІ

Зазначається, що Андрій Ростенко є наближеною людиною до самопроголошеного "глави республіки" в окупованому Криму Сергія Аксьонова.

Басманний районний суд Москви в середу, 23 травня, помістив під варту на два місяці колишнього "мера" Ялти Андрія Ростенка, який займав цю посаду незаконно, всупереч Конституції України після окупації Криму Росією.

Як повідомляє російське видання "Нова газета", 22 травня співробітники Слідчого комітету РФ затримали Ростенка в одному з аеропортів Москви.

Його підозрюють у махінаціях із землею санаторію «Алупка». За версією російського слідства, Ростенко після анексії Криму не передав санаторію 26 соток землі на узбережжі.

«Його затримали після прибуття з Данії. Цікавим є той факт, що силовики вже робили спробу затримати Ростенка півтора місяця тому. Теж в аеропорту. Але тоді з якихось причин відпустили. Навіщо він повернувся - незрозуміло», - розповів колишній "помічник першого віце-прем'єра Криму" Володимир Гарначук.

Ростенку пред'явили звинувачення в перевищенні посадових повноважень (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу РФ - до 4 років позбавлення волі).

Відзначається, що в травні 2017 року Ростенко видав розпорядження «Про включення земельних ділянок до складу майна муніципального утворення міський округ Ялта», яким вилучив 1,5 га землі у дитячого протитуберкульозного санаторію імені Боброва. На землі санаторію мав з'явитися готель з футбольним полем, а бенефіціаром повинен був виступити президент ялтинського футбольного клубу «Рубін» Павло Кандул. Повертати свою ділянку лікувальній установі довелося через суд.

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Також сказано, що при Ростенку сталася і гучна історія із самогубством підприємця Олександра Стрекаліна, який спалив себе, протестуючи проти спроб "адміністрації" міста знести його кафе. Уже після самогубства міська рада визнала: з усіма документами у підприємця було все гаразд.

Російські ЗМІ раніше повідомляли про те, що Ростенко в 90-ті роки перебував в ОЗУ «Греки».

Крім того, повідомляється, що Ростенко є людиною, близькою до незаконного "глави Криму" Сергія Аксьонова.

«Абсолютно бездарна і непрофесійна постанова про порушення кримінальної справи. Відчувається чиєсь замовлення. На мій погляд, це провокація проти органів влади Республіки Крим. Оскільки в наявних матеріалах відсутній склад злочину, це я розцінюю як привіт особисто мені», - заявив Аксьонов.