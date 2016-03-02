Україна обурена зустріччю мера Ніцци з самозваним "мером" Ялти (документ)

Про це йдеться у повідомленні посольства України у Франції в Facebook.

"Направили лист до мера м. Ніцца К. Естрозі. Висловили наше обурення його зустріччю з мером м. Ялта. Далі буде", - сказано в ньому.

Також посольство опублікувало копію відповідного листа, підписаного послом Олегом Шамшуром.

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Як сказано в повідомленні на сайті Естрозі, він провів зустріч з делегацією з окупованого Криму, що відвідала Ніццу 29 лютого - 1 березня. Мер французького міста підписав з псевдокерівництвом Ялти у присутності посла Росії Олександра Орлова документ про наміри щодо розвитку дружніх відносин і відновлення побратимських відносин Ніцци з "Ялтою (Республіка Крим, Російська Федерація)".