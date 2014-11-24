США вирішили зберегти свої війська в Польщі і Прибалтиці в 2015 р.

Про це заявив командувач сухопутними силами США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес, повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Reuters.

Ходжес заявив, що військовий контингент залишиться на території Польщі, Латвії, Литви та Естонії на стільки, на скільки це буде потрібно, щоб "стримати російську агресію і забезпечити безпеку наших союзників".

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Контингент із декількох сотень солдатів армії США був спрямований у Польщу та країни Балтії навесні 2014 р., після приєднання Криму до Росії. Це було зроблено для того, щоб запевнити східноєвропейських союзників в тому, що НАТО надасть їм допомогу в разі загрози з боку Росії. Спочатку планувалося, що американські солдати пробудуть на території Польщі і прибалтійських держав до кінця 2014 р.

Зазначимо, після загострення кризи в Україні країни Балтії вказують своїм союзникам по НАТО на загрозу, яка, на їх думку, виходить від Росії.