У США поліцейський застрелив 12-річного хлопчика на дитячому майданчику

Дитина з важким пораненням у живіт була доставлена до лікарні, де їй зробили операцію, але врятувати хлопчика не вдалося, передає ТСН.

У поліції кажуть, що до них надійшов дзвінок від чоловіка, який стверджував, що на дитячому майданчику хлопчик розмахує пістолетом.

За словами поліцейських, хлопчик був застрелений після того, як він нібито відмовився підняти руки вгору і потягнувся рукою до пояса, де висів пістолет.

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Згодом виявилося, що зброя була пневматичною, але, за словами поліцейських, на ній було видалене спеціальне помаранчеве маркування, за допомогою якого такі пістолети відрізняються від справжніх.

Двоє поліцейських, які виїжджали на виклик, відсторонені від роботи на час слідства.

Це не перший подібний випадок у США. Минулого року у Каліфорнії поліцейський застрелив підлітка, бо не зміг відрізнити АК-47 від іграшкового автомата.