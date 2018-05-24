У США військові "під кайфом" охороняли авіабазу з ядерною зброєю - ЗМІ

Під час судових слухань військові зізналися, що під впливом ЛСД більшість із них була б нездатна відреагувати на сигнал тривоги і виконувати свої бойові завдання.

В американському штаті Вайомінг військові "під кайфом" охороняли авіабазу "Уорен", на якій зберігаються міжконтинентальні балістичні ракети з ядерними боєголовками.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на Associated Press.

Як з'ясувало видання, військові у вільний, а іноді і робочий час любили бавитися наркотиками, зокрема ЛСД, екстазі та кокаїном.

За даними Associated Press, на авіабазі, де перебуває приблизно третина усього американського арсеналу МБР Minuteman 3, сформувався справжній наркосиндикат. Його члени провозили наркотики на авіабазу, де їх купували інші співслужбовці.

Читайте такожПрезидент Венесуели замішаний у наркоторгівлі, гроші відмивалися в РФ - Мінфін США

До видання потрапили документи, що підтверджують це, а також задокументовані свідчення самих військових. Так, після вживання наркотиків одного з льотчиків раптово охопила параноя, інший почав дивуватися занадто яскравим кольорам, а третій розповів, що у нього затьмарився розум. Інші визнали перед судом, що їм сподобалося.

Як зазначає видання, під час судових слухань військові зізналися, що під впливом ЛСД більшість з них була б нездатна відреагувати на сигнал тривоги і виконувати свої бойові завдання. Тому лише завдяки щасливому випадку за кілька років існування наркосиндикату на базі з ядерними ракетами не сталося жодного серйозного інциденту.

Викрити наркосиндикат вдалося випадково - один з військовослужбовців проговорився про наркотики в соціальних мережах, після чого слідчі "розмотали" весь ланцюжок продавців на авіабазі.

Разом з тим, керівництво авіабази запевняє, що солдати вживали наркотики тільки поза службою. Дисциплінарні заходи вжили стосовно 14 осіб, а один з них отримав 13 місяців в'язниці за те, що під ЛСД дезертирував з авіабази, вирішивши ніколи не повертатися.