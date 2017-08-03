США провели випробування міжконтинентальної балістичної ракети (відео)

Військово-повітряні сили США провели чергові успішні випробування міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III, передає LB.ua з посиланням на ABCNews.

Згідно з повідомленням, ракета була запущена о 2:10 за місцевим часом (14:10 за Києвом) з авіабази Вандерберг ВПС США, розташованої приблизно в 200 км на північний захід від Лос-Анджелеса, штат Каліфорнія.

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У заяві ВПС США підкреслюється, що випробування не є відповіддю на нещодавні північнокорейські дії. В той же час вони демонструють, що ядерні сили Сполучених Штатів є безпечними, надійними, ефективними і в змозі виявити, запобігти і захистити від атак Сполучені Штати і їх союзників.

Це випробування МБР Minuteman III стало четвертим. До цього ракету тестували в лютому, квітні і травні, повідомляє Associated Press. Дальність польоту ракет склала близько 6,8 тис. км

На озброєнні ВПС США є близько 450 міжконтинентальних балістичних ракет Minuteman III, які в стані бойової готовності розміщені в підземних бункерах на базах в Монтані, Північній Дакоті і Вайомінгу.