Путін переплутав Сенцова із Сущенком та заговорив про обмеження діяльності журналістів в Україні

При цьому він здивувався, чому французька преса не задається питанням про обмеження діяльності журналістів в Україні.

Президент Путін переплутав засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова і заарештованого в РФ українського журналіста Романа Сущенко, а також заявив про обмеження діяльності журналістів в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на прес-конференції з президентом Франції Еммануелем Макроном.

«Ви зараз про Сенцова запитали. Ви знаєте, що пан Сенцов був затриманий за підготовку до терористичних актів, а не за свою журналістську діяльність», - сказав Путін.

При цьому він здивувався, чому французька преса не задається питанням про обмеження діяльності журналістів в Україні.

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«Тільки що кілька днів тому був затриманий ваш колега, російський журналіст, йому висувають звинувачення у державній зраді за його публічну позицію і його роботу в якості журналіста. Чомусь його доля вас не цікавить. Погодьтеся – це дивно», - сказав Путін.

«Давайте уважно ставитися до всіх процесів, що відбуваються в Європі, східній, західній, на будь-яких континентах», - додав він.

Путін підкреслив, що добросовісні і мужні журналісти працюють в умовах конфліктів та піддаються небезпеці і багато ризикують своїм життям і навіть гинуть.

У свою чергу, Макрон зауважив, що в ході переговорів обговорювалася доля Сенцова і російського режисера Кирила Серебренікова.