"Голова дракона": на пляжі в Британії знайшли загадкового морського монстра (фото)
14:28, 25 травня 2018Світ
5290 0
Тварина має скелет довжиною 5 футів (1,52 м) з довгою головою і великою щелепою. Дехто вважає, що це кит, дельфін, чи морська свиня.
Експерти поки не змогли підтвердити походження істоти / WALES NEWS SERVICE
Таємничу істоту вимило на пляж півострова Гауер в графстві Гламорган (Уельс, Великобританія). Експерти поки не змогли підтвердити походження істоти.
Читайте такожНе жартуйте з муреною: розлючена мешканка глибин атакувала дайвера (відео)
Про це повідомляє ВВС.
Тварина має скелет довжиною 5 футів (1,52 м) з довгою головою і великою щелепою. Дехто вважає, що це кит, дельфін, чи морська свиня.
«Коли ви дивитеся на нього в перший раз, можна подумати, що це крокодил, але це, звичайно, не так», - сказав експерт Університету Суонсі Ден Форман.
Як повідомляв УНІАН, в Індонезії зловили рибу з людськими зубами. На відео чітко видно людські зуби, коли рибі відкривають рот.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter