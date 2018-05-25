"Голова дракона": на пляжі в Британії знайшли загадкового морського монстра (фото)

Тварина має скелет довжиною 5 футів (1,52 м) з довгою головою і великою щелепою. Дехто вважає, що це кит, дельфін, чи морська свиня.

Таємничу істоту вимило на пляж півострова Гауер в графстві Гламорган (Уельс, Великобританія). Експерти поки не змогли підтвердити походження істоти.

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Про це повідомляє ВВС.

Тварина має скелет довжиною 5 футів (1,52 м) з довгою головою і великою щелепою. Дехто вважає, що це кит, дельфін, чи морська свиня.

«Коли ви дивитеся на нього в перший раз, можна подумати, що це крокодил, але це, звичайно, не так», - сказав експерт Університету Суонсі Ден Форман.

Як повідомляв УНІАН, в Індонезії зловили рибу з людськими зубами. На відео чітко видно людські зуби, коли рибі відкривають рот.