У мережі опублікували офіційну пісню ЧС-2018 (відео)
16:08, 25 травня 2018Світ
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Виконавцями композиції Live It Up стали Ніки Джем, Уілл Сміт та албанська співачка Ера Істрефі.
На Youtube виклали офіційний трек ЧС-2018 / Скріншот - Youtube - NickyJamTV
В мережі опубліковано офіційну пісню чемпіонату світу з футболу 2018 року, який проходить в Росії.
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Композиція Live It Up оприлюднена на Youtube каналі співака Нікі Джема, який виконав її разом з відомим актором і музикантом Уіллом Смітом, а також албанською співачкою Ерою Истрефи.
Чемпіонат світу-2018 з футболу пройде в Росії з 14 червня по 15 липня на 12 стадіонах в 11 містах країни: Москві, Калінінграді, Санкт-Петербурзі, Волгограді, Казані, Нижньому Новгороді, Самарі, Саранську, Ростові-на-Дону, Сочі і Єкатеринбурзі
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