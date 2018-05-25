У мережі опублікували офіційну пісню ЧС-2018 (відео)

Виконавцями композиції Live It Up стали Ніки Джем, Уілл Сміт та албанська співачка Ера Істрефі.

В мережі опубліковано офіційну пісню чемпіонату світу з футболу 2018 року, який проходить в Росії.

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Композиція Live It Up оприлюднена на Youtube каналі співака Нікі Джема, який виконав її разом з відомим актором і музикантом Уіллом Смітом, а також албанською співачкою Ерою Истрефи.

Чемпіонат світу-2018 з футболу пройде в Росії з 14 червня по 15 липня на 12 стадіонах в 11 містах країни: Москві, Калінінграді, Санкт-Петербурзі, Волгограді, Казані, Нижньому Новгороді, Самарі, Саранську, Ростові-на-Дону, Сочі і Єкатеринбурзі