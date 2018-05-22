У вікнах будинків російського міста до ЧС-2018 малюють щасливих людей

Чемпіонату світу-2018 з футболу пройде в Росії з 14 червня по 15 липня.

У російському місті Ростов-на-Дону, який готується приймати матчі Чемпіонату світу з футболу, на вікнах одного з будинків намалювали щасливих жителів.

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Відповідне фото опублікувала одна з мешканок міста Анастасія Звонкая на своїй сторінці в Twitter.

"Думала в мене глюк. Ні, щасливих жителів і правда малюють у віконцях! Проспект Шолохова. Все для ЧС в славному Ростові-на-Дону", - підписала фото Анастасія.

Нагадаємо, що раніше користувачів мережі розсмішив сувенір у вигляді матрьошки-арбітра, який випустили в Росії до чемпіонату світу-2018.

Чемпіонату світу-2018 з футболу пройде в Росії з 14 червня по 15 липня на 12 стадіонах в 11 містах країни: Москві, Калінінграді, Санкт-Петербурзі, Волгограді, Казані, Нижньому Новгороді, Самарі, Саранську, Ростові-на-Дону, Сочі і Єкатеринбурзі.