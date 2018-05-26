Ірландці на референдумі підтримали легалізацію абортів – екзит-поли

Міністр юстиції Чарлі Фланган назвав референдум «ще одним великим кроком від темного минулого».

Дві третини ірландців заявили про готовність підтримати легалізацію абортів.

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Як свідчать дані екзит-полу після вчорашнього референдуму, за законний статус абортів проголосували 68% ірландців, проти –32%. Найбільше прихильників легалізації абортів в столиці Ірландії, Дубліні, там за скасування заборони висловилися майже 80% опитаних.

За дозвіл абортів до 12 тижня вагітності без додаткових умов виступає також кабінет міністрів Ірландії. Міністр юстиції Чарлі Фланган назвав референдум «ще одним великим кроком від темного минулого».

Зараз закон про переривання вагітності в Ірландії один з найсуворіших у світі. Крім іншого, в країні заборонено продаж протизаплідних таблеток.

З 2014 року аборти були дозволені, тільки якщо вагітність загрожує здоров’ю і життю жінки. В іншому випадку їй загрожує 14 років в’язниці. Правовою основою для абортів за медичними показаннями став закон про захист життя вагітних, за який парламент Ірландії проголосував в 2013 році. Приводом для його схвалення стала смерть жінки, якій лікарі відмовилися робити аборт за медичними показаннями і витягли плід лише після того, як серце ембріона перестало битися. В результаті жінка померла від сепсису.

Щорічно більше 3000 ірландок виїжджають до Великобританії для переривання вагітності. У між 1980 і 2016 роками аборт за межами Ірландії зробили 170 тис. жінок.