У Пентагоні розповіли, як збираються реформувати ядерні сили

З такою заявою виступив у п'ятницю міністр оборони США Чак Гейгел, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Хейгл повідомив, що за його розпорядженням було проведено внутрішню і зовнішню ревізії стану справ в ядерних силах.

За словами глави Пентагону, ядерні сили страждали від нестачі фінансування, але тепер Пентагон буде збільшувати витрати на ядерні сили на 10% в рік протягом найближчих п'яти років.

У сумі це становитиме близько 10 млрд доларів.

Міністр оборони оголосив про введення "плану дій", який включає в себе реорганізацію командної структури, відновлення "гордості" цього виду збройних сил, постачання нової техніки і додатковий набір особового складу.

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