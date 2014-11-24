Європа повинна бути готовою до „нераціонального сценарію” дій Путіна – екс-генсек НАТО

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні в Гаазі, виступаючи на пленарному засіданні Парламентської асамблеї НАТО.

«Ми виходимо з того, що російський керівник на 100% раціональний. Ми сподіваємося, що він таким є. Але якщо він раціональний тільки на 95%? Чи повинні ми бути готовими до цих 5% нераціональності, яка може призвести до нераціонального ухвалення рішення? Ви не можете мені дати гарантій, і я не можу дати гарантій того, що Володимир Путін на 100% раціональний. Це значить, що ми також маємо бути готовими для нераціональних сценаріїв», - сказав він.

Схеффер зауважив, що про це легко говорити в Центрі для конференцій у Гаазі.

„Але якщо ви живете в Талліні, Ризі чи Вільнюсі – це по-іншому. Ми повинні бути серйозними”, - наголосив колишній генсек НАТО, вказавши, що стаття п’ята Угоди про НАТО (про колективний захист) „передбачає надійне втримання”.

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„НАТО повинно бути серйозним. Я думаю, о НАТО повинно робити все, що в її силах та в рамках її мандату, щоб втримати Путіна від будь-яких кроків чи заходів, якими він зможе порушити територію країн НАТО чи створити заворушення на території країн НАТО. Я вжив слово „втримати” – ми його не дуже любимо після «холодної війни». Але це так і є – втримати. Ми повинні втримати Путіна, щоб він не йшов далі – він і так зайшов вже дуже далеко”, - наголосив Схеффер.

У зв’язку з цим він вважає за необхідне докласти всіх зусиль для підтримки відритого діалогу з Путіним.

Схеффер також висловив думку, що Путін не є „таким успішним, як ми можемо про нього іноді думати”. „У кінцевому рахунку зараз він стоїть перед найбільш проєвропейським керівництвом в Україні, якого ми до цього ще не бачили. Екс-президент (Віктор Янукович) залишив країну після Майдану, потім були вибори, і зараз є дуже західне, проєвропейське керівництво. Мені б це, якби я був Путіним, не сподобалося б”, - сказав екс-генсек НАТО.