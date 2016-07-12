Сорос для порятунку Євросоюзу від розвалу запропонував "наново винайти" ЄС
Інвестор Джордж Сорос описав у своїй колонці, що треба зробити для порятунку ЄС від розвалу після референдуму у Великій Британії, на якому було прийнято рішення про вихід з Євросоюзу.
Фінансист пише, що ЄС ні в якому разі не повинен карати британських виборців за результати референдуму, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
Євросоюзу варто взяти до уваги, що британці серйозно стурбовані недоліками в політичному устрої ЄС, пише Сорос.
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Замість того, щоб сприймати Brexit як розлучення, Брюссель повинен використовувати надану можливість і "наново винайти" ЄС, вважає фінансист.
Сорос вважає, що європейські політики повинні прийняти чотири виняткові заходи для порятунку ЄС.
По-перше, необхідно чітко розмежувати членство в ЄС і єврозоні. "Країни, яким не пощастило увійти в єврозону, не повинні піддаватися дискримінації", - вважає інвестор.
По-друге, слід на повну потужність використовувати незаймані кредитні ресурси ЄС, вважає інвестор.
По-третє, ЄС повинен збільшити оборонний потенціал для захисту від зовнішніх ворогів, які можуть скористатися поточною слабкістю союзу, зазначає Сорос.
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"Найбільший актив Євросоюзу - Україна, громадяни якої готові вмирати за свою країну, - пише Сорос. - Захищаючи себе, вони також захищають ЄС - це рідкість в сьогоднішній Європі". При цьому інвестор вважає, що США надають більше підтримки Україні, ніж ЄС.
По-четверте, Євросоюзу слід переглянути свою програму врегулювання міграційного кризи, вважає інвестор.
За словами Сороса, якщо ЄС досягне успіху з цих питань, він стане союзом, в якому люди захочуть залишитися.
Після британського референдуму про вихід з ЄС Сорос назвав розпад Євросоюзу практично неминучим. Він пояснював, що напруга у стосунках між членами ЄС "досягла переломного моменту" через біженців, а також боргів країн-позичальників перед країнами-кредиторами.
Раніше УНІАН повідомляв, що у Великобританії євроскептики здобули перемогу на референдумі щодо виходу країни з ЄС. Після підрахунку всіх голосів прихильники Brexit набрали 51,9% голосів.