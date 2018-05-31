"Працюють понаднормово": дружина Трампа поскаржилася на журналістів через підвищену увагу до своєї персони

04:10, 31 травня 2018
Світ
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Меланія Трамп / REUTERS

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«Я помічаю, як ЗМІ працюють понаднормово, намагаючись вгадати, де я і що я роблю. Можете не турбуватися, я в Білому домі зі своєю сім'єю, почуваю себе прекрасно і працюю на благо дітей та американців!» — написала Трамп.

В середині травня перша леді США перенесла невелику операцію на нирках у Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда.

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Теги: #Меланія Трамп