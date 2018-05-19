Меланію Трамп виписали з лікарні після операції

Дональд Трамп повідомив, що його дружина йде на поправку і почувається краще.

Першу леді США Меланію Трамп виписали з лікарні, де вона проходила реабілітацію після операції на нирках.

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Про це на своїй сторінці в Twittter повідомив президент США Дональд Трамп.

"Чудово, що наша неймовірна Перша леді повернулася додому в Білий дім. Меланія почуває себе добре і поправляється. Спасибі вам за всі ваші молитви і найкращі побажання!", - написав у соцмережі американський президент.

Great to have our incredible First Lady back home in the White House. Melania is feeling and doing really well. Thank you for all of your prayers and best wishes! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 мая 2018 г.

Як повідомляв УНІАН, дружина президента США Дональда Трампа, Меланія Трамп, в понеділок перенесла хірургічну операцію у зв'язку з доброякісними новоутвореннями на нирці.