Меланію Трамп виписали з лікарні після операції

23:35, 19 травня 2018
Світ
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Меланія Трамп / REUTERS

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Про це на своїй сторінці в Twittter повідомив президент США Дональд Трамп.

"Чудово, що наша неймовірна Перша леді повернулася додому в Білий дім. Меланія почуває себе добре і поправляється. Спасибі вам за всі ваші молитви і найкращі побажання!", - написав у соцмережі американський президент.

Як повідомляв УНІАН, дружина президента США Дональда Трампа, Меланія Трамп, в понеділок перенесла хірургічну операцію у зв'язку з доброякісними новоутвореннями на нирці.

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Теги: #Меланія Трамп