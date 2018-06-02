Король Саудівської Аравії вперше в історії призначив міністра культури

Нове призначення приурочено до виконання плану,покликаного привнести глибоку трансформацію в саудівському суспільстві.

Король Саудівської Аравії Сальман бен Абдул-Азіз ас-Сауд призначив першого у 85-річної історії країни міністра культури.

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Як повідомляють арабські ЗМІ, ним став племінник короля, принц Бадр бен Абдалла бен Фархан аль-Сауд, передає kommersant.ru. Раніше питаннями культури займалося Міністерство інформації та культури, проте король ухвалив рішення створити окреме відомство.

Це не єдине призначення в саудівському кабінеті міністрів. Так, король Сальман призначив нового міністра у справах ісламу, давату (поширення ісламу - ред.) та настанови, яким став Абдель Латіфа бен Абдель Рахмана Аль аш-Шейха, а новим главою Міністерства праці та соціального розвитку призначений бізнесмен Ахмед бен Сулейман ар-Раджхи. Крім того, призначені заступники міністрів внутрішніх справ та енергетики.

Нові призначення приурочені до виконання плану «Бачення-2030», покликаного привнести глибоку трансформацію в саудівському суспільстві. В рамках цього плану були також відкриті кінотеатри, закриті ще наприкінці 70-х років минулого століття. Також в королівстві регулярно проводяться музичні фестивалі, а також планується будівництво першої опери.