У Киргизстані в ДТП загинула "Місіс світу - 2018"

Шакірова померла від отриманих травм після того, як таксист не впорався з керуванням і врізався в огорожу.

30-річна «Місіс світу» Санія Шакірова з Киргизстану загинула в ДТП. Аварія сталася на дорозі Баликчі - Каракол поблизу озера Іссик-Куль.

"В 21:10 в селі в Іссик-Кульському районі таксист не впорався з керуванням і врізався в огорожу. Постраждалі були доставлені в Чолпон-Атинську лікарню. Санія Шакірова померла від отриманих травм", - повідомили в управлінні ДАІ при МВС республіки, передає РБК. За даними ЗМІ, крім водія і жінки в автомобілі знаходився ще 31-річний чоловік.

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Шакірова виграла гран-прі конкурсу «Місіс світу - 2018», який проходив у квітні у В'єтнамі. «Місіс світу» - щорічний конкурс краси для заміжніх жінок. Він проводиться з 1985 року.

Як повідомляв УНІАН, раніше популярна фітнес-блогер загинула через збиті вершки.