Глава КНДР звільнив трьох вищих військових керівників - Reuters

У Вашингтоні вважають, що у військових колах КНДР з'явилися деякі розбіжності.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин провів кадрові перестановки у військовому відомстві КНДР напередодні можливої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела в уряді США.

Читайте такожСША вирішили не розширювати санкції проти КНДР - The Wall Street Journal

Співрозмовник видання не назвав конкретних північнокорейських чиновників, які були відсторонені. Проте раніше південнокорейське агентство Yonhap повідомило, що своїх посад позбулися міністр народних Збройних сил КНДР Пак Ен Сік, начальник Генерального штабу Корейської народної армії Рі Мен Су і начальник Головного політичного управління КНА Кім Чен Дак.

У Вашингтоні вважають, що у військових колах КНДР з'явилися деякі розбіжності через зближення Кім Чен Ина з Вашингтоном і Сеулом.

Нагадаємо, в кінці травня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підтвердив свою прихильність до "повної" денуклеаризації корейського півострова і до запланованої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.