Кім Чен Ин хоче лімузин на переговорах з США не гірше, ніж у Трампа
09:48, 04 червня 2018Світ
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Делегація США завчасно доставить в Сінгапур президентський автопарк, зокрема, і лімузин Трампа від компанії Cadillac.
REUTERS
Делегація КНДР має намір орендувати в Сінгапурі автомобілі на час зустрічі президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина.
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Про це повідомляє The Straits Times з посиланням на джерело. За даними видання, північнокорейська делегація вимагає надання автомобілів класом не нижче, ніж у президента США, і наразі знаходиться в пошуку відповідного лімузина для Кім Чен Ина.
Як зазначається, делегація США завчасно доставить в Сінгапур президентський автопарк, зокрема, і лімузин Трампа від компанії Cadillac.
Нагадаємо, саміт США-КНДР має пройти 12 червня в Сінгапурі.
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