Амос залишає посаду заступника генерального секретаря ООН
21:36, 26 листопада 2014Світ
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Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Валері Амос покидає свій пост.
Валері Амос покидає свій пост / www.un.org
Про це повідомляє прес-служба ООН. "Валері Амос повідомила мені про свій намір залишити посаду заступника генсека ООН з гуманітарних питань. Я б хотів висловити їй велику подяку за її чудову роботу в ООН", - повідомив представник генсека ООН Фархан Хак, посилаючись на заяву Пан Гі Муна, передає "Апостроф".
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За його словами, ще не вирішено, хто змінить Валері Амос на цій посаді.
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