Амос залишає посаду заступника генерального секретаря ООН

Про це повідомляє прес-служба ООН. "Валері Амос повідомила мені про свій намір залишити посаду заступника генсека ООН з гуманітарних питань. Я б хотів висловити їй велику подяку за її чудову роботу в ООН", - повідомив представник генсека ООН Фархан Хак, посилаючись на заяву Пан Гі Муна, передає "Апостроф".

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За його словами, ще не вирішено, хто змінить Валері Амос на цій посаді.