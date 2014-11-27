Сейм Польщі підтримав ратифікацію Угоди про асоціацію України з ЄС

Всі парламентські клуби підтримали ратифікацію Угоди про асоціацію між ЄС і Україною, передає "Польське радіо".

Як зазначив голова Комітету з міжнародних справ Роберт Тишкевич, одностайність польських політиків у цьому питанні свідчить про те, що українське питання стоїть на рівні польського державного інтересу.

Всі парламентські клуби погодилися підтримати проект, у якому польський Сейм висловлює згоду на здійснення президентом Польщі ратифікації Угоди про асоціацію між Європейським Союзом і Україною.

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Як зазначив Тишкевич, "одностайна ратифікація - це знак нашого глибокого переконання, що асоціаційна угода є вирішальним кроком на шляху до повної інтеграції України в європейські структури ...".

Повідомляється, що голосування за урядовий проект закону про ратифікацію Угоди про асоціацію між ЄС і Україною відбудеться в п'ятницю, 28 листопада.