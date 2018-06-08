Молодша сестра Кейт Міддлтон вагітна

Вона в даний час знаходиться в другому триместрі.

Молодша сестра герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон вперше офіційно підтвердила, що чекає первістка.

Про це вона повідомила журналу Waitrose, передає Hello. Вона в даний час знаходиться в другому триместрі.

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За словами 34-річної дружини бізнесмена Джеймса Меттьюса, на відміну від сестри вона, на щастя, не відчуває жодних нападів ранкової нудоти.

Раніше повідомлялося, що герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон 23 квітня народила третю дитину.