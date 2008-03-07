Абхазія вслід за Південною Осетією просить визнати свою незалежність

На сьогоднішньому позачерговому засіданні абхазький парламент прийняв відповідне звернення до ООН, ЄС, ОБСЄ, всіх країн світу. Раніше, нагадаємо, з подібним закликом до світової спільноти звернулася Південна Осетія. Лідери самопроголошених республік, - Сергій Багапш і Едуард Кокойти - заявили сьогодні, що заслуговують визнання незалежності нітрохи не менше, ніж Косово.

Вже відомо, що Держдума Росії за тиждень, 13 березня, розгляне звернення Абхазії і Південної Осетії – про це оголосив перший зампред Комітету у міжнародних справах Леонід Слуцький.

Эхо Москвы