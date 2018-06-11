У Британії назвали єдину умову повернення Росії у "Велику сімку"

22:53, 11 червня 2018
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Тереза Мей / REUTERS

Про це в понеділок, 11 липня, заявила прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей під час виступу у парламенті, передає ТСН.

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"Була вагома причина того, що G8 ["Велика вісімка"] стала G7", - сказала вона. У зв'язку із цим Мей нагадала, що Росія була виключена з клубу розвинених країн за незаконну анексію Криму.

"Будь-які розмови про те, чи зможе Росія повернутися за круглий стіл, чи ні, не варто вести до тих пір, поки Росія не змінить свою поведінку", - сказала прем'єр.

Так Мей відреагувала на прохання парламентаріїв прокоментувати резонансну заяву президента США Дональда Трампа, який запропонував повернути РФ в "Велику вісімку". Пізніше главу Білого дому підтримав італійський прем'єр Джозеппе Конте.

У той же час Канада виступила категорично проти цієї ініціативи Трампа. За збереження формату "Великої сімки", без Росії. Туск підтримав збереження формату G7 без Росії.

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Теги: #Великобританія#Велика сімка