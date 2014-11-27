У Держдуму Росії внесли законопроект про складання чорних списків іноземців

Авторами ініціативи виступили заступник голови думського комітету з конституційного законодавства і державного будівництва Різван Курбанов ("Єдина Росія") і сенатор Олена Бокова.

Про це пише ТАСС.

У тексті законопроекту зазначається, що у відповідному акті палати Федеральних Зборів РФ вказуватися термін заборони на в'їзд. Такі заходи можуть бути застосовані до іноземних громадян, "які вчинили дії, що загрожують національним інтересам, які порушують охоронювані інтереси особи, суспільства, держави або загальновизнані національні, історичні, духовні, культурні чи інші соціальні цінності".

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Крім того, іноземні громадяни, проживання яких у Росії визнано небажаним, можуть бути депортовані. Передбачається, що дана процедура буде проводитися за рішенням суду, яке далі направляється у спеціальні установи, які належать до відання Федеральної міграційної служби.