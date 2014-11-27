Фермери привезли під Ейфелеву вежу сотні овець, щоб протистояти захисту вовків у Франції (фото, відео)
21:53, 27 листопада 2014Світ
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Фермери провели акцію у Парижі - біля Ейфелевої вежі.
REUTERS
Фермери запевняють, що популяція вовків збільшується щороку на 20% і вони продовжують вбивати худобу. Щоб більше розчулити керівництво країни, під Ейфелеву вежу привезли окрім великих овець і маленьких ягнят, чиїх мам вбили вовки.
Фермери демонстрували, що їм тепер доводиться рятувати малюків від голоду, годуючи їх з пляшок.
Фермери привезли під Ейфелеву вежу сотні овець, щоб протистояти захисту вовків у Франції
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