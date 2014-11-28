Президент Литви показала свій портрет, написаний бійцем полку "Азов" (фото)

03:59, 28 листопада 2014
Світ
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Боєць полку спеціального призначення "Азов" написав портрет президента Литви Далі Грібаускайте, коли вона перебувала в Україні з робочим візитом.

REUTERS

Про це президент Литви написала а своїй сторінці в Facebook литовською та українською мовами.

"Під час візиту в Україну отримала подарунок - картину, намальовану воїном Олександром К., який бореться за свободу й незалежність своєї країни. Спасибі!" - написала президент.

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Про те, що військовий, який намалював портрет, служить в "Азові", повідомила прес-служба полку. У підрозділі додали, що позивний у бійця - "Художник".

грибаускайте / Facebook

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