"Бійка" на саміті США і КНДР: біля автомобіля Трампа не поділили місце (відео)

Відео "бійки" під час саміту США і КНДР опублікували в Twitter.

На саміті США і КНДР сталася дрібна "бійка" – оператор і фотограф не поділили місце біля автомобіля Дональда Трампа, який сам американський президент називає "Звір".

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Відео з інцидентом опублікували в Twitter The Straits Times. На ролику з саміту видно, що фотограф зайняв зручне місце поруч з броньованим Cadillac, але коли Трамп відкрив задні двері, відеооператор поспішив взяти схожий ракурс через скло автомобіля і встав прямо перед фоторепортером.

Фотограф відмахнувся від колеги, а потім поспішив за світовими лідерами, які прямували назад в будівлю.

US President @realDonaldTrump shows North Korean leader #KimJongUn the inside of his nine-tonne bulletproof and bombproof Cadillac, nicknamed "The Beast" #TrumpKimSummitpic.twitter.com/vz7k29njvu — The Straits Times (@STcom) June 12, 2018

Нагадаємо, у Сінгапурі відбувся історичний саміт між США і КНДР. Президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин завершили зустріч тет-а-тет, на якій були присутні тільки перекладачі, а потім підписали спільну заяву.

Згідно з підписаним документом, Північна Корея зобов'язується відмовитися від ядерної зброї, а у відносинах між Пхеньяном і Вашингтоном настає «перезавантаження».