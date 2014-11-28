У Намібії проходять перші в історії країни електронні загальні вибори

Намібія сьогодні обирає президента і парламенту країни, і вперше вибори проходять без використання паперових бюлетенів для голосування.

Вибори повністю електронні: на виборчих дільницях члени комісій перевіряють автентичність електронних карт виборців, після чого виборець у кабіні для голосування натискає на кнопку, відповідну вибраному ним кандидатові, передає Бі-бі-сі. По всій країні відкрито близько 4 тис. виборчих дільниць. Очікується, що перемогу на виборах здобуде правляча партія "Організація Народів Південно-Західної Африки", а президентом стане кандидат, нинішній прем'єр-міністр Хаге Гейнгоб.

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