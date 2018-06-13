Злий Путін на танку: журнал Charlie Hebdo висміяв Чемпіонат світу в Росії (фото)

На карикатурі зображений Володимир Путін, який цілиться з гармати танка у футбольні ворота.

Французький сатиричний журнал Charlie Hebdo помістив на обкладинку нового номера карикатуру, присвячену початку чемпіонату світу з футболу-2018 в Росії.

Фото обкладинки журнал опублікував на сторінці в Twitter.

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На карикатурі зображений Володимир Путін, який цілиться з гармати танка у футбольні ворота. Напис на карикатурі говорить: "Вперед, росіяни!".

"Мундіаль в Росії: трагікомедія у потьомкінському селі", - йдеться в анонсі.

Як повідомляв УНІАН, російський комік Семен Слєпаков випустив нову пісню, присвячену майбутньому чемпіонату світу з футболу, який пройде в Росії. У пісні він пропонує, зокрема, призначити тренером збірної Росії Рамзана Кадирова.