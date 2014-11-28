Путін вважає неприйнятними розмови з Москвою мовою ультиматумів
Односторонні обмежувальні заходи, введені США, ЄС, Японією, Австралією проти РФ, нелегітимні, розмовляти мовою санкцій і ультиматумів з Москвою безперспективно, такий тиск загрожує міжнародній стабільності.
Про це заявив президент РФ Володимир Путін, закликавши Захід "подолати хибну логіку загроз і переключитися на пошук взаємоприйнятних рішень".
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"Зазначу, що введені США, ЄС, Японією, Австралією і низкою інших держав односторонніх обмежувальних заходів щодо нашої країни нелегітимні. Подібний тиск завдає не тільки прямий економічний збиток, але і загрожує міжнародній стабільності", - відзначив Путін у письмовому інтерв'ю турецькому інформаційному агентству Анадолу напередодні візиту в Туреччину 1 грудня, повідомляє РИА Новости.
Він підкреслив, що спроби розмовляти з Росією мовою ультиматумів і санкцій абсолютно неприйнятні і безперспективні".