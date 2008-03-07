Грузія звинувачує Росію у ”тяжкій провокації”

Скасування Росією торговельно-економічних, фінансових і транспортних санкцій щодо Абхазії викликало надзвичайне занепокоєння в Тбілісі.

МЗС Російської Федерації повідомило у четвер, що Росія скасувала запроваджені 1996 року торговельно-економічні, фінансові і транспортні санкції щодо Абхазії і запропонувала іншим країнам СНД також вийти з режиму обмежень щодо невизнаної республіки. МЗС Росії своє рішення пояснює тим, що ситуація з 1996 року кардинально змінилася, і дорікає грузинській стороні у відсутності конструктивного підходу до виконання раніше досягнутих домовленостей.

При цьому Москва наголошує, що рішення не пов`язане з ситуацією навколо проголошення незалежності Косова і не змінює позицію Росії щодо визнання територіальної цілісності Грузії.

У п`ятницю посол РФ в Тбілісі Вячеслав Коваленко був викликаний до МЗС Грузії, де йому була вручена нота протесту у зв`язку з рішенням Москви.

Прем`єр-міністр Грузії Володимир Гургенідзе, коментуючи рішення Росії про зняття економічної блокади Абхазії, назвав його "недружнім кроком". Він, попри запевнення Москви у зворотньому, вважає, що це "реакція Росії на визнання незалежності Косова". Водночас він висловив упевненість, що за цим рішенням не послідує анексія грузинської території.

"Шкода все-таки, що Росія зробила такий недружній крок щодо нас", - додав Гургенідзе.

У парламенті Грузії вважають, що скасування санкцій є черговою спробою перешкодити вступові Грузії до НАТО: "Росія намагається завадити процесу інтеграції Грузії в НАТО і використовувати як розмінну монету в цій справі Абхазію. Це велика помилка Росії. У цьому питанні в грузинському політичному спектрі панує повна одностайність, тож внутрішньополітичного розколу не буде", - сказав голова комітету із зовнішніх зв`язків парламенту Грузії Костянтин Габашвілі.

Держміністр Грузії з питань реінтеграції Темур Якобашвілі заявив, що Тбілісі може оголосити поза законом всі російські військові підрозділи в Абхазії.

Президент Грузії Михайло Саакашвілі назвав дії Росії "незаконними і аморальними". Зняття санкцій, за словами Саакашвілі - це "тяжка провокація, спрямована на дестабілізацію ситуації на Кавказі".