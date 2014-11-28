Викрадене з "Містраля" обладнання не містить секретних відомостей

Обладнання, викрадене з "Містраля", не містять секретних відомостей.

Це підтвердив кор. ТАСС у п'ятницю офіційний представник суднобудівної корпорації-розробника DCNS Емманюель Годез.

"Мова йде про вертольотоносці "Севастополь". З нього дійсно, як повідомляють зараз ЗМІ, було викрадено електронне обладнання. Можу підтвердити, що воно не містило яких-небудь секретних даних, або відомостей службового характеру", - сказав представник корпорації. Він відмовився повідомити, яке саме обладнання було вкрадено.

Офіційний представник компанії STX, виступає при будівництві "Містраля" підрядником DCNS, Дельфін Гледель також підтвердила, що обладнання було викрадено з вертольотоносця "Севастополь". Саме STX веде всі роботи на верфях.

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"Можу підтвердити, що факт розкрадання дійсно мав місце, однак у вкраденому електронному обладнанні не містилося секретних даних", - сказала Гледель.

У свою чергу прокуратура міста Сен-Назера підтвердила, що викрадене обладнання не призначене для кодування військового зв'язку. Представник судових органів також зазначила, що дана комп'ютерна програма придатна до використання лише на кораблі, для якого вона і була створена.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з "Містраля", який Франція повинна була передати РФ, було вкрадено високотехнологічне обладнання.