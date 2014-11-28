У Франції пограбували Містраль "Владивосток" - ЗМІ

Про це повідомляє "Українська Правда" з посиланням на джерела французького тижневика Lepoint.

Зокрема, як повідомляється, з вертольотоносця, розташованого в порту Сен-Назер, було вкрадено жорсткі комп'ютерні диски, апаратуру для передачі даних та інше високотехнологічне обладнання, встановлене компанією Thales.

Факт крадіжки було зафіксовано 25 листопада, повідомляє видання.

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У поліції Ренна, яка розслідує справу, повідомили, що ознак зламу немає.

Представники правоохоронних органів не розкривають версії слідства.

Водночас, як повідомило тижневику джерело в Міністерстві оборони Франції, російський екіпаж наразі в крадіжці не підозрюється.

Як повідомлялося, президент Франції Франсуа Олланд підтримав рішення про замороження передачі "Містраля" Росії.

Російські ЗМІ з посиланням на дипломатичне джерело писали, що Франція може передати Росії перший вертольотоносець типу "Містраль" під назвою "Владивосток" 27 листопада.