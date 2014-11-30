Кадиров у Instagram закликав росіян відмовитися від американських соцмереж

15:29, 30 листопада 2014
Світ
0 0

Глава Чечні Рамзан Кадиров закликав росіян не користуватися американськими смартфонами і соціальними мережами і замінити їх вітчизняними аналогами. Відповідний заклик Кадиров опублікував у своєму Instagram.

Кадыров в восторге от нового телефона / instagram.com/kadyrov_95

Кадиров також розмістив фотографії подарованого йому смартфона YotaPhone 2 російського виробництва. За його словами, смартфон йому подарувала Тіна Канделакі.

Кадиров вважає, що росіяни, які купують американські смартфони, підтримують тим самим ВПК США. Сидіння ж в американських соцмережах "сприяє зростанню їхньої вартості".

Читайте такожКадиров запропонував відключити інтернет для "правильного виховання" молоді

У коментарях його постійні читачі відзначили, що Instagram і Twitter, якими користується Кадиров, також є американськими продуктами.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter