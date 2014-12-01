На парламентських виборах у Молдові лідирують комуністи і соціалісти

Такі перші офіційні результати підсумків минулих тут парламентських виборів, які оголосив ЦВК після підрахунку 17% бюлетенів, передає ТАСС.

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У комуністів (ПКРМ) - 22,12%, що менше, ніж на попередніх виборах. У соціалістів (ПСРМ) - 21,85%. Далі йдуть партії, які входять в правлячу проєвропейську коаліцію. Ліберал-демократична партія (ЛДПМ) - 16,66%, Демократична партія - 16,88%, Ліберальна партія (ЛП) - 4,7%. Інші партії не долають 6-відсотковий виборчий бар'єр.