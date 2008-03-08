У Нью-Йорку відкривається будинок-музей з пивних банок

Сьогодні в Нью-Йорку відкривається будинок-музей з пивних банок.

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», 20 років службовець залізниці Джон МІЛКОВИЧ збирав порожні банки з-під пива, розплющував і їх використовував для облицювання будинку. 7 років тому місцева влада вирішила перетворити будинок із пивних банок на музей і викупила його у Дж.МІЛКОВИЧА. Із сьогоднішнього дня це архітектурне диво зможе відвідати будь-який бажаючий. Екскурсія музеєм коштуватиме лише 1 долар.