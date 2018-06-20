"Ганьба": в США міністра прогнали з мексиканського ресторану після скандалу з мігрантами - ЗМІ
Міністра внутрішньої безпеки США Кірстен Нільсен зустріли криками «Ганьба!» в мексиканському ресторані у Вашингтоні, вона була змушена покинути заклад.
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Про це пише New York Post з посиланням на відео очевидців. Група активістів прийшла в ресторан, де перебувала Нільсен, і почала вигукувати висловлювання проти неї, у тому числі нецензурного змісту. Один з протестувальників увімкнув запис заплаканих дітей мігрантів, яких розлучили з батьками.
Після цього міністр вийшла з ресторану і в супроводі охорони сіла в автомобіль. Представник Нільсен повідомив, що глава відомства «за вечерею зустрілася з групою стурбованих громадян».
Як повідомляв УНІАН, раніше в уряді Мексики заявили протест США у зв'язку з тим, що президент Дональд Трамп неодноразово називав «тваринами» мігрантів, які нелегально в'їжджають в Сполучені Штати.