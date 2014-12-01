Зливи спровокували масштабну повінь у Франції, загинули вже чотири людини

18:30, 01 грудня 2014
Світ
0 0

Через проливні дощі на півдні Франції рівень води в річках сильно піднявся, в двох департаментах оголошено максимальний рівень небезпеки.

Facebook

Про це повідомляє ZN.UA.

Близько трьох з половиною тисяч жителів евакуйовані, чотири людини загинули.

Читайте такожШтату Нью-Йорк після безпрецедентного снігопаду загрожує повінь

Наслідки повені вражають французів. У соцмережах з'являються фотографії затоплених вулиць. Користувачі викладають знімки пожежних машин, які відкачують воду.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter