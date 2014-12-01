Зливи спровокували масштабну повінь у Франції, загинули вже чотири людини

Через проливні дощі на півдні Франції рівень води в річках сильно піднявся, в двох департаментах оголошено максимальний рівень небезпеки.

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