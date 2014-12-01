Зливи спровокували масштабну повінь у Франції, загинули вже чотири людини
18:30, 01 грудня 2014Світ
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Через проливні дощі на півдні Франції рівень води в річках сильно піднявся, в двох департаментах оголошено максимальний рівень небезпеки.
Близько трьох з половиною тисяч жителів евакуйовані / Facebook
Про це повідомляє ZN.UA.
Близько трьох з половиною тисяч жителів евакуйовані, чотири людини загинули.
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Наслідки повені вражають французів. У соцмережах з'являються фотографії затоплених вулиць. Користувачі викладають знімки пожежних машин, які відкачують воду.
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