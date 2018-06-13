Нещодавня «пряма лінія» з Путіним стала найбільш непопулярною з 2011 року – росЗМІ

За останні три роки кількість охочих дивитися ефір з Путіним відчутно скоротилася.

Цього року «пряму лінію» з президентом РФ Володимиром Путіним подивилися 5,78 млн росіян – це найнижчий показник з 2011 року, коли ефір з російським лідером дивилися трохи більше 4 млн жителів РФ.

Про це повідомляє «РБК», посилаючись на дослідження компанії Mediascope.

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Наголошується, що згідно з отриманими даними, минулого року ефір з Путіним дивилися 6,2 млн осіб, у 2016-му — 7,1 млн глядачів. У 2015-му трансляцію подивилася рекордна кількість російських громадян — 8,38 млн, рейтинг передачі тоді становив 12,2%.

У 2014 році ефіром цікавилися понад 7 млн росіян, у 2013-му — 5,96 млн глядачів.

Дослідження Mediascope використовувало усі російські міста з населенням понад 100 тисяч осіб. Цільовою аудиторією програми аналітики назвали глядачів старше чотирьох років.

Нагадаємо, «пряма лінія» із Путіним цього року відбулася 7 червня. Її транслювали канали «Росія 1», «Росія 24», «Мир» та «Первый канал». За трансляцією можна було також спостерігати в інтернеті.

Як повідомляв УНІАН, під час "прямої лінії" президент РФ Володимир Путін пообіцяв "тяжкі наслідки для української державності в цілому" у разі спроби звільнити Донбас.