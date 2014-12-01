Путін: РФ буде власником споруджуваної в Туреччині АЕС

Про це заявив у понеділок президент РФ Володимир Путін, передає "РИА Новости".

"Що стосується атомної електростанції, проект унікальний в тому сенсі, що він вперше будується за принципом "плати, володій, експлуатуй", - сказав Путін на прес-конференції за підсумками переговорів зі своїм турецьким колегою Реджепом Тайіпом Ердоганом.

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"Тобто російська компанія буде власником цієї станції, звичайно, це великий обсяг інвестицій - 20 мільярдів", - заявив президент РФ.

Раніше Путін заявив, що Росія не буде будувати "Південний потік",поки не буде дозволу від Болгарії.