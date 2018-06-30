У московському Останкіно вивісили банер з написом "ФСБ катує, НТВ покриває"
15:56, 30 червня 2018Світ
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Автори банера відзначають, що поки в Росії проходить Чемпіонат світу з футболу, в колонії перебуває український режисер Олег Сенцов і країна веде війну в двох державах.
Активісти зазначили, що поки в РФ йде футбол, Сенцов продовжує сидіти у в'язниці \ фото УНІАН
У ніч на суботу біля офісу телекомпанії НТВ в Останкіно вивісили банер з написом «ФСБ катує, НТВ покриває».
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Про це повідомляється в групі «Чемпіонат світу з тортур 2018» в соцмережі, передає Крим.Реалії. У заяві активістів, які зараховують себе до анархістів, йдеться, що дії російських силових структур і сюжети федерального каналу націлені на «знищення свободи і збереження «статус кво» можновладців».
Анархісти підкреслюють, що поки в Росії проходить Чемпіонат світу з футболу, в колонії перебуває український режисер Олег Сенцов, країна веде «повномасштабні військові кампанії в двох державах», а активісти, арештовані у справі «Мережі», повідомляють про катування.
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