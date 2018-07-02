У Швеції вручать альтернативну Нобелівську премію з літератури

Шведські діячі культури вирішили перезапустити премію після сексуального скандалу.

Шведська академія не буде вручати цього року Нобелівську премію з літератури. Але група шведських культурних діячів збираються провести нагородження власної версії найпрестижнішої нагороди у світі на після скандалу, який охопив Шведську академію, пише The Guardian.

Видання нагадує, що Нобелівська премія з літератури була скасована в травні після того, як були висунуті звинувачення у сексуальному домаганні проти Жана-Клода Арно, чоловіка Катаріни Фростенсон. Вона у свою чергу письменниця і член Шведської академії, яка визначає щорічних переможців. У червні Арно звинуватили у зґвалтуванні, але він заперечує це.

Скандал дав початок дебатам про патріархальну природу академії, а також сутичкам у шведській пресі між академіками, що призвели до низки відставок і скасування вручення Нобелівської премії з літератури цього року. Натомість понад 100 шведських письменників, акторів, журналістів і інших діячів культури сформували Нову Академію, яка проведе вручення альтернативної версії премії восени в ті ж дні, що і традиційно вручається Нобелівська.

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«Ми заснували Нову Академію для того, щоб нагадати людям, що література і культура в цілому повинні просувати демократію, прозорість, емпатію і повагу без привілеїв, упередженої зарозумілості і сексизму», - йдеться у заяві новоствореної організації.

«В часи, коли людські цінності дедалі частіше ставляться під сумнів, література стає ще важливішою контрсилою, яка зупинить культуру мовчання і пригноблення. Нова Академія вважає важливим, щоб найпрестижніша премія з літератури була вручена в 2018 році», - додають шведські діячі.