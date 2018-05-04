Шведська академія скасувала вручення Нобелівської премії по літературі

Раніше у Швеції 18 жінок звинуватили відомого представника культури в багаторічних домаганнях і домагання інтимного характеру. Виявилося, цей чоловік пов'язаний з академією, яка присуджує Нобелівські премії.

Шведська академія, що відповідає за вручення Нобелівської премії по літературі, заявила в п'ятницю про своє рішення не вручати премію в цьому році й перенести церемонію на 2019 рік.

"Шведська академія повідомляє сьогодні, що Нобелівська премія з літератури за 2018 рік буде присуджена та вручена паралельно з нагородженням лауреатів за 2019 рік", — йдеться в повідомленні для преси, опублікованому академією, пише РИА Новости Украина.

Заява з'явилася на тлі кризи, що виникла в академії після викриттів сексуальних домагань #metoo і дискусій про те, як це вплинуло на репутацію академії.

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Минулого тижня Шведська академія заявила, що робить все необхідне для того, щоб вийти з кризи, що склалася. На цьому тижні шведські ЗМІ повідомили, що через кризу є ризик перенесення присудження Нобелівської премії з літератури цього року на наступний.

Криза почалася після того, як восени минулого року 18 жінок звинуватили дуже відомого в Стокгольмі представника культури в багаторічних домаганнях і домагання інтимного характеру. Оскільки його діяльність перетиналася зі Шведською академією, яка видає ряд стипендій і грантів, то було призначено внутрішнє розслідування, проведене адвокатською фірмою.