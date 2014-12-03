ЄС і НАТО продовжують тісно працювати над розв'язанням кризи в Україні - Туск і Столтенберг

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву за підсумками двосторонньої зустрічі, яка відбулася сьогодні в Брюсселі, було зроблено обома високопоставленими посадовими особами.

"ЄС і НАТО продовжують тісно працювати разом щодо України", - заявив Туск.

За його словами, в ході зустрічі сторони погодилися, що криза в Україні ”фундаментально змінила європейське безпекове середовище”.

”Якщо ми хочемо знайти вирішення кризи, повинна бути виконана Мінська угода. Кожне рішення має базуватися на повазі незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Тут Росія несе особливу відповідальність. Вона має вивести війська зі східної України, припинити постачати війська та обладнання, дозволити забезпечити ефективний контроль за кордоном та дозволити ОБСЄ проводити її місію”, - переконаний президент Європейської Ради.

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У свою чергу Столтенберг констатував, що Росія своїми діями продовжує дестабілізувати Україну та підривати євроатлантичну стабільність. ”Росія порушила фундаментальні принципи стосовно того, що кордони не можуть змінюватися силою. Дискусія повинна вирішуватися у переговорах, але не танками. Ера сфер впливу минула. Ці принципи є основою миру в Європі, який разом з Росією ми будувати десятиріччями”, - наголосив він.

Столтенберг зауважив, що НАТО продовжує тримати канали для діалогу відкритими, але ”Росія повинна повернутися до цих фундаментальних принципів”.

Як повідомляв УНІАН, Росія в березня 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. В результаті понад 4,3 тис. громадян загинули, близько 10 тисяч отримали поранення, сотні тисяч були змушені покинути свої домівки.