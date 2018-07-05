У Британії заявили, що Росія повинна пояснити нове отруєння "Новачком"

Нервово-паралітична речовина, якою отруїлася пара у Еймсбері, тієї ж групи, що і субстанція, якою були отруєні в березні Сергій і Юлія Скрипалі.

Міністр внутрішніх справ Британії Саджида Джавід закликав російську владу пояснити, яким чином два жителя Британії, перебуваючи в графстві Вілтшир, виявилися отруєними нервово-паралітичною речовиною "Новачок".

Про це повідомляє Російська служба ВВС. Джавід заявив, що нервово-паралітична речовина, якою отруїлася пара у Еймсбері, тієї ж групи, що і субстанція, якою були отруєні в березні Сергій і Юлія Скрипалі.

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Як раніше стало відомо, минулої суботи, 30 червня, були госпіталізовані 45-річний Чарлі Роулі і 44-річна Дон Стерджесс з ознаками отруєння, схожими з тими, які були виявлені в березні цього року у колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки.

За даними Скотланд-Ярду, постраждалі біля Солсбері британці отруїлися "Новачком".