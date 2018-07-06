Отруєння в Солсбері: британські сили безпеки назвали причину порятунку Скрипалів

Злива, яка пройшла незадовго до повернення Скрипалів додому, знизила концентрацію отруйної речовини на ручці вхідних дверей.

Керівники сил безпеки Великобританії заявили, що отруєні нервово-паралітичною речовиною в Солсбері екс-полковник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія врятувалися завдяки дощу.

Про це пише The Sun.

Як зазначається, злива, яка пройшла незадовго до повернення Скрипалів додому, знизила концентрацію отруйної речовини на ручці вхідних дверей.

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«Правда в тому, що нам дуже пощастило. Якби не дощ, Сергій Скрипаль і, можливо, Юлія загинули б», — заявило джерело.

Раніше Скотланд-Ярд опублікував повідомлення, в якому йдеться про те, що основною лінією розслідування отруєння двох людей у Еймсбері буде зв'язок цієї справи з отруєнням колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в Солсбері.