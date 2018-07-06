Європейці дедалі частіше обирають жити на самоті і без дітей

Швеція очолює список громадян-"самітників".

Останні статистичні дані показують, що 2017 року у 34% домогосподарств ЄС мешкали самотні дорослі без дітей. Ця цифра зросла на 3 відсотки з 2010 року.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Євростат — статистична організація Європейської Комісії.

Швеція очолює список громадян-"самітників" (51% одноосібних домогосподарств), за нею йдуть Данія (44%), Литва (43%), Фінляндія, Німеччина та Естонія.

У кінці списку - Мальта (20%), 22% - у Португалії та Словаччини.

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За даними Євростату, 5% працівників у країнах ЄС працюють з дому.