Зараз чеченці борються за свою свободу, і це бачить весь світ - Аміна Окуєва
03:03, 05 грудня 2014Світ
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Події у Грозному є боротьбою чеченського народу за свою свободу
Громадська діячка: чеченці борються за свою свободу, і це бачить весь світ / РИА Новости
Таку думку в ефірі Еспресо.TV висловила представник суспільно-політичного європейського руху "Вільний Кавказ" в Україні Аміна Окуєва.
"Люди глянули під іншим ракурсом на події там і це не може не радувати. Зараз весь світ бачить те, що чеченці борються за свою свободу, за можливість жити на своїй богом даній землі, так само, як зараз українці борються за це право ", - сказала вона і додала, що вважає цю боротьбу " боротьбою чеченського народу за свою незалежність і самовизначення".
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Нагадаємо, у Грозному відбулися сутички кадировських та російських сил з ополченцями.
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