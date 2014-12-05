Зараз чеченці борються за свою свободу, і це бачить весь світ - Аміна Окуєва

Таку думку в ефірі Еспресо.TV висловила представник суспільно-політичного європейського руху "Вільний Кавказ" в Україні Аміна Окуєва.

"Люди глянули під іншим ракурсом на події там і це не може не радувати. Зараз весь світ бачить те, що чеченці борються за свою свободу, за можливість жити на своїй богом даній землі, так само, як зараз українці борються за це право ", - сказала вона і додала, що вважає цю боротьбу " боротьбою чеченського народу за свою незалежність і самовизначення".

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